5 hjerter: Det var til tider gudesmukt, da Mikael Simpson var med til at genåbne Koncertdanmark

Der er gået næsten en time af Mikael Simpsons koncert på Hotel Cecil, da han endelig adresserer den store forskel fra den Mikael Simpson, vi troede, vi kendte: hans radikalt anderledes lyd. Og dermed hans aktuelle band.

»Normalt trykker vi på en knap nu. Så buldrer et nummer af sted fra en eller anden fil fra min gamle Mac-computer, og alle prøver bare at følge med«, siger Simpson før sangen ’Medicin’. »Nu prøver vi at spille det uden at trykke på en knap«.

Kort efter rømmer han sig. Selv uden en programmeret ramme i ryggen er det stadig en test af stemmens lysere luftlag at skulle synge den næsten 20 år gamle ’Put mig’.

Også dét slipper Mikael Simpson godt fra denne aften. Fik jeg sagt, at det havde været en ekstatisk første time?