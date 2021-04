Nekrolog: Skuespilleren Steen Springborg er død

Amagerkaneren Steen Springborg var færdiguddannet på Aarhus Teaters elevskole i 1974. Han debuterede samme år samme sted i den franske farce ’Victor’, men han fik som helt ung skuespiller et enestående gennembrud året efter på Det Kgl. Teater i rollen som offeret Allan overfor Helle Hertz i Henning Moritzens iscenesættelse af Peter Shaffers ’Hesteguden’. Her i avisen har det heddet sig, at den unge Steen Springborg var »håndplukket af Henning Moritzen, plejet af John Price og båret frem af Erik Mørk«.

I de følgende år forblev han nationalscenen tro, men siden 1979 var Steen Springborg freelance-skuespiller, og i mange sæsoner var han nærmest ikke af teaterbrædderne. Hans evidente talent, gode sangstemme, musikalitet og sceniske tilstedeværelse blev benyttet i rigt mål.

Fik flere gode musicalroller

I de senere år blev der dog længere mellem opgaverne, for de evige præstationskrav i teaterverdenen kendte Steen Springborg også til.

Men han kom forinden til at spille på en lang række af landets scener – i de seneste år ikke mindst i gode musicalroller på Det Ny Teater. Mange vil huske hans fine præstationer i forestillinger som ’The Producers’, ’Anything goes’, ’Les Miserables’, ’The Sound of Music’,’Mary Poppins’, ’The Wicked’, ’Phantom of the Opera’ og ’Singing in the Rain’. På andre scener skabte han titelrollen i ’Jean de France’, Andreas Blegnæb i ’Helligtrekongersaften’, Valerio i ’Roserne bryder ud’, Porthos i ’De tre Musketerer’ og Scrooge i ’Et juleeventyr’. Og han var en uhyggeligt skræmmende far i ’Festen’ på turné med Det Danske Teater. Et rollegalleri, der bevidner Springborgs store, sceniske spændvidde.

Steen Springborg instruerede en række revyer og teaterforestillinger, efter at han var debuteret i denne metier på Gladsaxe Teater med ’Servitricen’.

Man så ham i en række film – bl.a.som pater familias i ’Familien Gregersen’ – og i tv-serier, han lavede flere cabaretter med kollegaen Ole Ernst, og så var han fra 1985 og de følgende år direktør for Det 3. store nordiske Forlystelses Selskab i Lorry på Frederiksberg.

Steen Sprigborg modtog en stribe hæderslegater, og han sad bl.a. i bestyrelsen for Gladsaxe Teater og for Skuespillerforeningen af 1879, i hvis hædersboliger han boede i sine sidste år.