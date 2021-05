Et gammelt hengemt ord er blevet genoplivet. Til stor undren for nutidens unge

»Hvad fuck er et sogn?«. Sådan stod der på et skilt lavet af elever fra Gefion Gymnasium i København for nylig.

Anledningen var, at eleverne havde valgt at modtage deres onlineundervisning fra en café i protest mod, at deres skole var lukket, mens de uden problemer kunne gå på bar, café og restaurant. Elevernes gymnasium var blevet lukket for undervisning, fordi Sankt Pauls Sogn, hvori gymnasiet ligger, var blevet lukket automatisk ifølge de gældende coronaregler.

Men én ting er, at de stakkels studerende ikke kunne få undervisning på deres skole.

De skal da så sandelig ikke gå hjælpeløse rundt i verden og ikke vide, hvad et sogn er. Et ’sogn’ er et kirkeligt distrikt, hvis beboere er fælles om en kirke. Det kommer af oldnordisk ’sókn’, der betød ’folk, der søger samme kirke eller retsområde’.

’Sogn’ er altså et gammelt ord i dansk, som ikke har haft den store appel hos den brede del af ungdommen i de senere år, eftersom kirken ikke spiller så stor en rolle i mange unges liv nu om stunder, og hvad fuck er så et sogn?