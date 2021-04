Efter kritik fra Ekstra bladet stempler Joy Mogensen nu ind i sag med Nationalmuseet

For et par dage siden afslørede Ekstra Bladet, at direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, havde afgivet store ordrer udenom udbudsregler til en af hans bekendte.

I følge Ekstra Bladet fik Michael Jeppesens eventbureau, MUST, på få måneder i 2017-2018 flere store opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi på over 1,1 mio. kroner.