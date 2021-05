Abonnenter får adgang til 6.000 episoder og film: TV 2 laver aftale med amerikansk streamingtjeneste

TV 2 indgår nu samarbejde med den amerikanske streamingtjeneste Paramount+ for at blive endnu større på streamingmarkedet.

Fremover vil Tv 2 Plays kunder kunne købe adgang til Paramount+ og deres udbud af film, serier, reality, comedy, dokumentarer og børneprogrammer. Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

»Det udenlandske indhold er et vigtigt supplement til det danske på TV 2 Play, hvor vi skal tilfredsstille mange forskellige behov. Samtidig ved vi også, at for eksempel udenlandsk fiktion er efterspurgt af langt flere end blot de særligt interesserede«, siger indholdsdirektør på TV 2 Lotte Lindegaard i pressemeddelelsen.

Ved at tilkøbe tjenesten bliver det eksempelvis muligt for TV 2 Plays kunder at se Susanne Biers kommende tv-serie ’The First Lady’ med blandt andre Viola Davis som den tidligere førstedame Michelle Obama og Michelle Pfeiffer som Betty Ford, der var førstedame i USA 1974-1977.

TV 2 Play rundede 700.000 streamingabonnenter i 2020. Målet i stationens 2025-strategi er 1,3 millioner streamingabonnenter. Og det mål skal det nye samarbejde med Paramount+ altså gerne hjælpe med at nå.

I første omgang får abonnenter på Tv 2 Play fri adgang til de omkring 6.000 episoder og film på Paramount+ i en måned fra 1. juli. Dernæst skal de betale for indholdet.

TV 2 har tidligere indgået samarbejde med tjenester som Hayu, der viser internationale realityprogrammer og Nordisk Films børneindhold på Oiii. I modsætning til Hayu og Oiii bliver Paramount+ et tilvalgsprodukt, som TV 2 Play-abonnenter skal betale ekstra for.

»Aftalen med Paramount+ styrker Tv 2 Plays position i markedet, og vi er tilfredse med, at vi har fundet en samarbejdsmodel, hvor Paramount+ bliver en tilkøbsmulighed til en fordelagtig pris«, siger salgsdirektør for TV 2 Betalings-tv Stig Møller Christensen.

På Paramount+ finder man serier som ’South Park’,’No Activity’, ’Yellowstone’ ’Frasier’ og ’Billions’. Tjenesten har også ’Godfather’-trilogien og alle Indiana Jones-filmene liggende på hylderne.

Siden marts i år har danskerne kunnet abonnere på Paramount+ for 59 kroner om måneden.