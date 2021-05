5 hjerter: Knivskarp Mette Frederiksen-parodi er årets showstopper

Man kunne mærke publikums glæde. Den var lige så varm som forårsolen, der for alvor gav los denne majsøndag. Grønne blade, mild luft og revy i teltet efter en lang pause. Og da skuespillerne entrede scenen og istemte Carl-Erik Sørensens ’Sikke et år!’, var forløsningen øjeblikkelig: Hvor er det skønt at være tilbage.

Men at det ikke bare var sentimental begejstring over, at endnu et velkendt fænomen atter er tilbage og verden derfor en lille smule nærmere normalisering efter covid-19-cirkusset og en meget, meget lang og ensom vinter, blev ret hurtigt ganske tydeligt. Cirkusrevyen anno 2021 er ganske enkelt en af de bedste i mange år, for så vidt angår tekster, skuespil, musik og dans.

Lagkagen er ikke af supermarkedsbunde og pulvercreme. Nej, vi er oppe i La Glace-klassen. Og den har det hele: sødt, surt, fedt, bittert, skarpt og salt, flot pakket ind i en begavet og versatil scenografi ved Niels Secher og med flotte danseindslag og sejt swingende musikalsk ledsagelse under James Prices smilende og entusiastiske direktion.

Årets nytilkomne er Merete Mærkedahl, kendt fra serien ’Badehotellet’ og ’Vild med dans’, som hun vandt i 2020. Hun træder i karakter med først en selvhenvisende bemærkning i introsangen og derefter fuldt ud i Sally Bowles-outfit i nummeret ’En ny sherif i byen’. Det er flot og med et morsomt tvist til sidst.

Så går det ellers over stok og sten. Henrik Lykkegaard laver Søren Brostrøm med skarphed, og Niels Ellegaard gestalter diskret klimaminister Dan Jørgensen i en vidunderlig tekst af Carl-Erik Sørensen. Den er skåret over rimøvelser på Dan-mand. Men det bedste rim er møggreb-højreb. Det er en kærlig, men også skarp bemærkning til den vanskelige opgave, vores politikere er sat på, med at redde klimaet. Konklusionen? Ja, den må De, kære læser, altså et smut til Klampenborg for at få.