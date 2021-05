Jeg forstår godt, at Henrik Sass Larsens datter er vred

Nynne Sass Larsen gik i weekenden til modangreb på hensynsløse medier i en kronik i Jyllands-Posten.

»Er I klar over, hvor smertefuldt det er at se sin far hængt ud på forsiden? Dag efter dag, uge efter uge, år efter år? I må have vurderet, at I kan forsvare det. At det er nødvendigt at gå efter folk, fordi I holder vagt«, skrev hun.