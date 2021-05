To henvendelser om sexchikane »tilbage i tiden« får DR til at iværksætte undersøgelse af DR Pigekoret

Efter at have fået kendskab til to mulige sager om sexchikane i DR Pigekoret har DR nu valgt at iværksætte en ekstern advokatundersøgelse af grænseoverskridende adfærd i koret gennem tiden.

Begge sager ligger »ganske mange år tilbage i tiden«, oplyser kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, som selv var modtager af begge henvendelser. Den første henvendelse modtog han i efteråret 2020, hvor DR på baggrund af det, der populært kaldes den anden #MeToo-bølge i Danmark, opfordrede alle til at henvende sig, hvis de havde oplevet grænseoverskridende adfærd i institutionen.

»Det var en andenhåndsberetning om grænseoverskridende adfærd i DR Pigekoret og sexchikane, som lå ganske mange år tilbage«.

»Vores advokater og jeg brugte dengang ganske lang tid på at gøre det til en førstehåndsberetning, men det lykkedes ikke, vedkommende ønskede ikke at komme med sin viden til os eller vores advokat. Så vi sad med en anonym andenhåndsberetning, som pegede på, at for ganske mange år siden havde der været grænseoverskridende adfærd i pigekoret, men uden at vi kunne komme det nærmere, fordi vi manglede viden«, fortæller han.