DR-chef efter ubehagelige oplevelser: Indkalder tidligere korsanger til møde

Det har gjort »indtryk« på den kunstneriske leder af DR Pigekoret at læse i Politiken om de oplevelser, som den tidligere sanger Iben Aagaard Skaarup havde som medlem af koret. Hun har i et debatindlæg i avisen skrevet om, hvordan hun blev indlagt med en svær depression efter sin tid i DR Pigekoret.

»Skribenten omtaler nogle oplevelser, der for størstedelen skulle ligge en række år tilbage. Vi vil meget gerne høre mere om hendes erfaringer og har derfor inviteret hende til en samtale. Vi gør, hvad vi kan, for løbende at udvikle arbejdet med koret på bedste vis, og der vil de erfaringer være gode at have med«, skriver den kunstneriske leder af koret, Anne Karine Prip, der ikke har ønsket at stille op til interview, i en mail til Politiken.

I debatindlægget skriver Iben Aagaard Skaarup blandt andet følgende om sine oplevelser, der fandt sted i 2014: