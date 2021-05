DR blander tingene sammen. Hvorfor ikke gøre som Sverige, Norge og Tyskland?

Miniserien i to dele er selvfølgelig skabt i anledning 75-årsdagen for, at Bornholm blev bombet af russerne. Første del handler om en bombe, Hitlers flyvende V1-raket. En sådan blev i 1943 fundet af den bornholmske politiassistent Johannes Hansen på en mark i Bodilsker. Han tog det fatale valg via modstandsbevægelsen at sende fotos af fundet til London. Hansen blev siden øens strikte politikommissær, men som så mange andre tidligere gæster hos Gestapo døde han alt for tidligt.

Hans oldebarn, programværten Pelle Peter Jencel, var en fremragende guide til historien. Tilpas effektiv, naiv og nysgerrig, tilpas personligt engageret. Fint sekunderet af Hansens to sønner, to eminente fortællere af historien om faren i livsfare som spion, siden dramatisk flugt til Sverige fra Allinge.

Anden del drejede sig om den fatale russiske bombning af Rønne og Nexø. Jubel i danske gader samtidig med glemsel af Bornholms ulykke, og var det briterne eller amerikanere, som negligerede øen og ikke sendte en mand i uniform? Heldigvis gav udsendelsen et mere nuanceret billede af russernes tilstedeværelse end den indædte dæmonisering af Ivan under den kolde krig. Den røde hær kunne være grusom. Men den havde også et menneskeligt ansigt og vandt mange bornholmeres hjerter ved at vise dette. Værst var uvisheden om, hvorvidt Ivan var kommet for at blive.