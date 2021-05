Hundetræning kan lyde som en længere universitetsuddannelse. Her er et par tips

Vi får snart hund og har hørt flere skrækhistorier om, hvordan den søde hvalp forvandler sig til en baby, man ikke elsker, et kræve-objekt, en tis- og bæproducerende alien, der æder éns yndlingssko.

Åbenbart har mange set deres snit til her i coronatiden at udvide hjemmets arne med om ikke en ny baby, en selvbygget hjemmebar eller et helt nyt hjem så et husdyr af slagsen, man ikke før kunne drømme om, fordi man jo stort set aldrig var hjemme. Og som bagefter har spurgt, hvorfor ingen havde fortalt, hvilket helvede det er.