'Blinkende lygter' på Østre Gasværk er som at se filmen i slowmotion og med bind for øjnene

Der var ingen scenografi og kun én rekvisit til ’Blinkende lygter’ på Østre Gasværk. Én! Det var den pose chips, som Stefan – i filmen spillet af Nikolaj Lie Kaas – nonstop går og spiser af. Resten måtte man huske sig til og se for sit indre.

Men det var ikke, fordi der var tale om et scenisk benspænd a la ’Dogville’ med kridtstreger på gulvet, men fordi forestillingen var en såkaldt reading, en slags talekor-happening, hvor skuespillerne mere eller mindre uden forberedelse skulle læse sig igennem Anders Thomas Jensens pikkede manuskript, mens Oliver Zahle læste regibemærkninger og piskede en stemning op, som var publikum mødt op til en fodboldkamp. Det var i øvrigt Zahle selv, der sagde det med det ’pikkede’.

Og det burde vel slet ikke kunne lade sig gøre: at sætte 10 stole, 10 mikrofoner og 10 nodestativer op og spille teater til et fadølsdrikkende feststemt publikum. Og det kunne det næsten heller ikke. Men næsten kunne det godt.

’Blinkende lygter’ er nemlig lige præcis folkelig som en fodboldkamp, så stemningen var næsten høj fra start til slut, selv om der også var noget ufrivilligt avantgardistisk over konceptualiseringen, hvor det skulle tage tre og en halv time at læse filmen færdig.

Det var også for lang tid – som at se filmen i slowmotion med bind for øjnene. Kendte man den på forhånd – og det gjorde man – var det svært ikke at vente på den næste og den næste scene. Der manglede et eller andet brud med forlægget til at rive os lidt rundt.