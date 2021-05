Henrik Palle: Det skal du se i næste uges tv

Sebastian er 23 år og det, nogle ville kalde en døgenigt. Han er ikke i gang med at uddanne sig til hverken bygningstømrer eller skolelærer. Han bor hjemme hos mor og far og bruger det meste af sin tid foran skærmen, og modsat Aakjærs hårdt prøvede Jens Vejmand forvandler han ikke stene til brød, men pixelerer bare helt ud dagen lang. Derfor giver forældrene ham et ultimatum: Find noget at bestille, eller flyt. Og med den bemærkning som anledning stifter han et gaminghold med nogle af sine venner i Anders Morgenthalers nye komedieserie om e-sport.

Viaplay





Det er ikke altid lige gudfrygtigt og fromt, hvad der bedrives i Herrens navn. For selv om ånden er redebon, er kødet skrøbeligt. Og det kan blandt andet syv kvinder fra en frimenighed tale med om. De blev nemlig seksuelt misbrugt af deres præst. Men ifølge ham var det med deres samtykke, at det fandt sted, og da de var over 18, kunne man intet stille op. Det er nemlig lovligt for en præst at pleje kønslig omgang med sin flok, så længe de pågældende får er over myndighedsalderen. Men nu kræver nogle en lovændring.