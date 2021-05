Sprogforsker: Det er måske ikke overraskende, at tv-værten bruger dette udtryk. Det er dog virkelig forbløffende, at også H.C. Andersen gjorde det

Den sidste uges tid har flere medier bragt historien om, at unge opfatter en besked som sur, hvis den slutter med et punktum.

For Politikens læsere er dette en gammel nyhed, som avisen allerede skrev om for to år siden.

Men anledningen til, at punktum som surhedsmarkør på sms og sociale medier var en tur i medierne igen, var et opslag, som tv-vært Abdel Aziz Mahmoud skrev for nylig på Twitter:

»O.k. Jeg kan forstå på venner, familie og nu også kolleger, at jeg virker sur, hvis jeg på skrift ikke bruger emojis. Især punktum er et udtryk for utilfredshed. Er dét en ting?«.

Mens journalisterne har hæftet sig ved den første del af Mahmouds twitteropslag, lægger jeg mærke til den sidste sætning: »Er det en ting?«.