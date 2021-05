57 elever sender rasende brev til højskole efter sag om grænseoverskridende oplevelser

57 tidligere filmhøjskoleelever retter nu hårde anklager mod bestyrelsen på European Film College i Ebeltoft. Det sker i et brev, som de har sendt som reaktion på bestyrelsens håndtering af en sag om grænseoverskridende oplevelser.

»Vi oplever et gennemgående systemsvigt, hvori bestyrelsen ikke har været i stand til at skabe sikre og trygge rammer for højskoleeleverne«, skriver de i brevet.

I april fik skolen ny konstitueret rektor, efter at forgængeren, Ellen Riis, trak sig fra skolen. Hun gik, efter at hun mødte mistillid fra nuværende og tidligere elever som følge af sin håndtering af tidligere elevers grænseoverskridende oplevelser.

Ellen Riis har tidligere over for Politiken erkendt, at hun har begået fejl i håndteringen af sagen og sagt, at hun var »totalt uforberedt« på situationen.