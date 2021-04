Anerkendt filmdirektør overtager tøjlerne på skandaleramt filmskole

Klaus Hansen, der er direktør for filmfonden FilmFyn, overtager midlertidigt jobbet som forstander for Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft efter Ellen Riis, der i marts måtte trække sig i kølvandet på en chikanesag på højskolen. En sag, som en række elever og en tidligere underviser offentligt kritiserede ledelsen for ikke at have håndteret godt nok i en serie artikler bragt i filmmagasinet Ekko.

Nu ser den nye mand på posten frem til at komme i gang med arbejdet.

»Den Europæiske Filmhøjskole har en stor betydning for talentudviklingen af danske og internationale kreative filmtalenter. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg havde lyst til at påtage mig den vigtige opgave som midlertidig forstander. Med opbakning fra FilmFyns medarbejdere og bestyrelse kunne jeg heldigvis meget hurtigt sige ja, og tak«, lyder det i en pressemeddelelse fra Klaus Hansen.

FilmFyn-direktøren, der er tidligere mangeårig formand for Producentforeningen, får desuden følgeskab af manuskriptforfatter og tidligere elev på højskolen Simon Weil, der bliver midlertidig viceforstander.

De to vil i fællesskab med højskolens bestyrelse nu forsøge at udarbejde en »klar fremgangsmåde til at forebygge og håndtere krænkelsessager fremover«. Det vil de blandt andet gøre gennem et adfærdskodeks udviklet i samarbejde med skolens elever og lærere, en ordning med en ’go to-person’ i tilfælde af krænkelser og en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljøet på skolen.

Klaus Hansen og Simon Weil vil i første omgang blot afslutte det igangværende filmkursus, der slutter 6. juni. Klaus Hansen fortsætter som direktør for FilmFyn.

Den Europæiske Filmhøjskole er en internationalt anerkendt skole, der tilbyder grundkurser i film til unge fra hele verden. Der går 120 elever på skolens lange kursus, og kendte filminstruktører som Nikolaj Arcel, Michael Noer og Christina Rosendahl har alle været elever på skolen.