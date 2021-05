Chimpanse går på stripklub i ny musikvideo. Nu raser dyreværnsgrupper mod bandet

I sin seneste video lader det californiske party-punkband The Offspring chimpanser agerer mennesker og sender en af dem på stripklub. Det har fået en række dyrerettighedsgrupper til at rase over bandets video, skriver The Guardian.

Save the Chimp, et reservat i Florida for chimpanser, der har været brugt til forskning, i underholdningsindustrien eller andre steder, kalder videoen »dyremisbrug af den værste slags«.

Organisationen People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, kalder videoen for en »ekstrem udnyttelse af chimpanser«.