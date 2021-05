Spøjst, useriøst og alt for sent: Festivaler er forundret over kulturministerens seneste melding

Spøjst, useriøst og alt for sent.

Sådan lyder nogle af reaktionerne fra de danske festivaler, efter at Kulturministeriet har meddelt, at ekspertgruppen for større arrangementer nu skal vurdere mulighederne for at gennemføre testarrangementer for et større publikum ved bl.a. koncerter og teaterforestillinger.

»Det er jo spøjst. Vi har appelleret til, at vi kunne lave lignende forsøg siden udgangen af sidste år, hvor vi fik et bestemt afslag. Og nu, hvor festivalsæsonen er blevet aflyst, vil man se på muligheden for at lave testkoncerter«, siger Esben Marcher, der er sekretariatschef hos festivalernes og spillestedernes interesseorganisation, Dansk Live.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) er tidspunktet dog netop nu det rette.