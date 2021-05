Fyr og Flamme bliver del af et jublende publikumsforsøg

Man har spillet fodboldkampe uden tilskuere, til nød nydt en streamet koncert med en strygekvartet, men Eurovision uden jublende fans er åbenbart for meget af en fuser.

Så når danske Fyr og Flamme skal på scenen i Holland senere på måneden, er der lagt op til en »nedskaleret, men ambitiøs« Eurovision Song Contest med 3.500 tilskuere til hver af de tre shows i Rotterdams Ahoy-arena.

»Jeg regner med, at det bliver sikkert for publikum at juble. Jeg håber, at de får chancen for det, for det ville være noget mere underligt, hvis de bare sad ned og ikke sagde en lyd«, fortæller den hollandske deltager Jeangu Macrooy til BBC.

Billetterne til de to semifinaler 18 og 20 maj og til den store finale 22 maj er forbeholdt folk, der havde købt billet til det aflyste show i 2020, og alle gæster vil blive bedt om at fremvise en negativ coronatest, der er mindre end 24 timer gammel, forklarer arrangørerne.

I øjeblikket bliver alle indrejsende til Holland bedt om at gå i karantæne i fem dage, inden de ankommer til landet, skriver BBC.

Eurovision er det seneste i en række af såkaldte field lab-eksperimenter i Holland, hvor publikum er blevet inviteret tilbage i koncertsale og på stadion.

Det følger lignende forsøg i Storbritannien og i Barcelona, hvor 5.000 mennesker deltog i en koncert i slutningen af marts uden afstandskrav. De var iført mundbind, men sang, dansede og krammede.

Ifølge lægerne bag koncertforsøget i Barcelona fandt man i ugerne efter arrangementet kun 6 deltagere, der havde testet positiv, og dermed var smitteraten blandt koncertgæsterne lavere end en tilsvarende gruppe af lokalbefolkningen.