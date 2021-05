Countrysanger og Grammy-vinder B.J. Thomas er død

Sangeren og sangskriveren B.J. Thomas er død. Amerikaneren blev 78 år.

Han døde i sit hjem i Arlington, Oklahoma, efter komplikationer fra lungekræft.

Det skriver blandt andet CNN.

B.J. Thomas blev for alvor kendt, da han sang et coverversion af nummeret ’I’m So Lonesome I Could Cry’.

Han har også sunget og skrevet klassikeren ’Raindrops Keep Falling On My Head’, der var med i filmen ’Butch Cassidy and the Sundance Kid. En sang, der vandt en Oscar i kategorien ’Bedste originale sang’

’Hooked on A Feeling’, en sang skrevet af hans barndomsven, blev også et kæmpe hit.

Den amerikanske sanger blandede genrerne country, gospel og rock. han havde flere numre på country-hitlisterne i 198’erne.

B.J. Thomas nåede i løbet af sin karriere at vinde to Dove Awards og fem Grammy-priser.

Han faldt i en spiral af stofmisbrug, som sluttede i 1976, da sangeren annoncerede, at han nu var blevet genfødt kristen.

Efter den store livsændring skrev han en del sange med religiøst tema, og han vandt også en Dove Award for sit album ’Home Where I Belong’.

Det var i marts sidste år, at B.J. Thomas meldte ud, at han var diagnosticeret med alvorlig lungekræft.

»Jeg er så velsignet, at jeg har haft mulighed for at optræde med smukke sange i både pop, country og gospelmusik, og at jeg har fået lov til at dele disse sange med millioner af mennesker«, skrev sangeren på Twitter.

»Det eneste, jeg vil bede jer om nu, er at sige en bøn for mig i denne svære tid, så min musik kan leve videre gennem jer«.

Som barn elskede han baseball og spillede det også selv. Mange af holdkammeraterne gik med navnet Billy Joe, og derfor tog Thomas navnet til sig, så han kunne blive kaldt B.J. Thomas.

Han efterlader sig sin kone, Gloria, og parrets tre børn.

ritzau