James Bond-forfatter er bekymret efter Amazon-opkøb

Det er tydeligvis en desperat mand, manuskriptforfatteren John Logan, som har skrevet en meget personlig og indtrængende tekst i New York Times, hvor han advarer mod, hvad Amazon kan få af skadelig indflydelse på James Bond-figuren. Amazon har købet af filmselskabet MGM erhvervet 50 procent af rettigheder til 007-karakteren, og Logan, der skrev filmene ’Skyfall’ og ’Spectre’ er bange for, at Amazon vil gå efter hurtige penge og cost-benefit og regneark snarere end kvalitative vurderinger.

Familien, der har ejet rettighederne til 007, repræsenteret ved Barbara Broccoli og halvbroren Michael Wilson, børn af den oprindelige producer af 007-filmene, vogter stadig nidkært over halvdelen af franchisen, men hvor længe?

»Disse film har aldrig været skabt med advokater og bogholdere og massemarkeds-analytikere lurende i baggrunden«, skriver han og nævner et eksempel fra ’Skyfall’, hvor han og instruktøren Sam Mendes pitchede den første scene fra filmen, hvor Bond møder skurken, Raoul Silva:

»Det øjeblik, 007 første gang møder sin ærkenemesis er ofte det ikoniske moment i en Bondfilm. Sam og jeg erklærede frejdigt, at vi ville lave denne altafgørende scene som en homoseksuel forførelse. Barbara og Michael behøvede ikke nedsætte en fokusgruppe, de havde ikke brug for at afprøve denne radikale idé over for noget studie – de elkede den med det samme. De vidste, at det var friskt og nyt, provokerede på en måde, der gør franchisen samtidig. De var ikke bange for det kontroversielle. Med Broccoli- og Wilson-familien ved roret har Bond fået lov til at provokere, vokse og være idiosynkratisk«.

John Logan frygter den dag, Amazon vil begynde at kræve kunstnerisk kontrol:

»Hvad sker der den dag, en fokusgruppe rapporterer tilbage, at de ikke kan lide, at Bond drikker martini? Eller at han dræber så mange mennesker? Og at den engelske accent er fremmedgørende, så kunne vi venligst få flere amerikanere med i historien, så den er nemmere at markedsføre?«.