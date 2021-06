Stjerneklarinettist ignorerede dirigenten og overtog styringen

Det er ikke nemt at være glad for klassisk livemusik lige nu, hvis man er københavner. Alt det profilerede foregår torsdag aften, og i denne uge skulle man ligefrem slå plat og krone for at vælge, om man ville høre den ene eller den anden kvindelige tyske topstjerne fra 1980’erne.

I Koncerthuset spillede DR’s symfoniorkester Beethoven med violinisten Anne-Sophie Mutter, der var kæmpestor dengang. Hun tog verden med storm allerede omkring 1980, efter hun var blevet opdaget som vidunderbarn af dirigenten Herbert von Karajan.