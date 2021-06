Han fik prygl og lavede poetry slam i 1700-tallet: Festabens vilde gilder kostede nemt 12-15 smadrede ruder

En af posterne ligger lige her, så vi gør stop: Her holdt digteren og festaben Ambrosius Stub hof og sang sine hjemmelavede drikkeviser, og her sad han med sin guitar og gav den gas på Weis Stue – Ribes navnkundige kro, der stadig er indrettet med 700 år gamle hollandske kakler, bilæggerovn og de oprindelige træpaneler, stole, bænke og borde fra 1704, inklusive det bord med blykuglen, som blev skudt ind gennem vinduet for 200 år siden.

Vi er taget til Ribe for at gå et par af de danske digterruter, der åbner i dag som led i et større initiativ: Tanken er at få danskerne ud at opleve danske steder og naturtyper, samtidig med at de kan høre små lydbidder om foreløbig 14 og snart yderligere 8 danske forfattere og digtere, knyttet til de steder eller naturtyper, ruterne er lagt i.

I Ribe gælder det marsken og to forfattere, dels en kendt salmedigter og biskop, som i sine forsøg på at sprede åndelig frelse og kærlighed dæmmede op for skørlevned og kåde julelege og spiddede Kristus-ignoranter som »forhærdede tidselgemytter, så stive som torne og støtter ...«. Hans Adolph Brorson.