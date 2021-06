Komikers nye show om at leve med en psykopatisk far er både modigt, modent og morsomt

At leve er – krig med trolde i hjertet og hjernens hvælv. At digte – det er at holde dommedag over sig selv«. Sådan skrev Henrik Ibsen i 1878, men det gælder stadig. Også for standupkomikere. Fordi komik har det med at være tragedie plus tid, og derfor er god comedy oftest også selvudleverende, autopsykoanalyse for åben mikrofon med et fadølsdrikkende publikum foran sig.

Og det er 45-årige Geos nye forestilling et rigtig godt eksempel på. Showet baserer sig på en podcast, komikeren lavede om sit ophav, den nu afdøde stjernepsykopatiske far, der svindlede, bedrog, terroriserede og truede sin familie helt frem til sin død for nogle få år siden. Men hvor radiofortællingen var et stykke journalistisk undersøgelsesarbejde med titlen ’Kan man tilgive en psykopat?’, er det aktuelle show regulær komik, der skal oplyse mørket med latterens stjerner.