Danmark griner. Næppe særlig meget af Martin Brygmann og co.

Martin Brygmann er sjov. Eller ikke sjov. Eller nogle gange. Men ikke altid. Ikke desto mindre er han vært for DR’s lørdagshumoristiske satsning, hvor en hoben angivelig vanvittigt morsomme personer skal muntre den indespærrede nation op. Lidt a la fredagens fællessang på afstand, bare med grimasser og jokes serveret friske fra fad eller ud gennem skydedøren i en varebil.

Heino Hansen var første levende billede, og han diverterede med jokes af typen: Min nabo har gået nøgen rundt i stuen i de sidste 14 dage, og det er jeg træt af, så hvordan fortæller jeg ham, at han skal gå hjem til sig selv? En klassisk bait and switch-vits, der sgu da er meget god, men bare ikke videre ny.

Og et panel af komikere rådgav om, hvordan man undgår at se sin svigerfamilie, når landet atter åbnes. Blandt disse rigtig sjove folk som Simon Talbot og Torben Chris. Det er i sammenhængen af grinagtig på linje med at erfare, at der er mug i ens eneste glas med syltede agurker, når man har smurt leverpostejen på.

Indslag fra kendtes hjemmeskolingsbestræbelser var ikke meget bedre. Utroværdigt, om end det var hyggeligt at se komikeren Geo med sine babyer igen. Ham savner jeg, mere end Sanny fra ’Krysters Kartel’ viste sig at savne Kim Larsen.