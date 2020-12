Henrik Palle: Signe Moldes sang om forhud hører til i den del af tv-historien, man meget gerne vil være foruden

Man kan konstatere to ting, efter at have set femte afsnit af serien om satirikeren og tv-værten Signe Moldes rejse blandt minoriteter med henblik på at afdække, om de kan tåle mosten, når det drejer sig om humor, som gør grin med dem og deres ritualer.

For det første: Signe Molde synger dårligt, men spiller værre guitar. Og for det andet: Såvel den muslimske som den jødiske repræsentant har langt lettere til smilet, end det har været tilfældet i de tidligere afsnit, hvor LGBT+, abortmodstandere, modefolk og veganere har været en tur i manegen. Men det kan meget vel skyldes, at både jøder og muslimer er forankrede i et fællesskab, der bakker op om dem, mens først og fremmest homoseksuelle ganske ofte har set sig udstødt af et oprindeligt fællesskab, førend de blev en del af et andet.

Ikke at man skal forklejne minoritetsfølelsen hos nogle grupper frem for andre. Slet ikke. Men der er forskel på at have et globalt trossamfund mentalt i ryggen og så være eksempelvis politisk vakte Veganer Vera eller Frygtsomme Frank, der har bakset med sin seksualitet i en sammenhæng, hvor det måske var forbundet med skam og skyld at springe ud.