Tv-station får tusindvis af klager for at vise dramatiske fodboldscener fra dansk kamp

Britiske BBC har fået 6.417 klager over, at BBC One viste billeder af den danske landsholdsspiller Christian Eriksens kollaps på banen i EM-kampen i Parken mod Finland 12. juni.

Det oplyser BBC på sin hjemmeside.

Mens DR klippede til helikopterbilleder af Parken, kunne man på BBC og andre tv-stationer se, hvordan den tidligere Tottenham-spiller fik livreddende behandling, mens hans landsholdskammerater dannede en cirkel rundt om ham. Man kunne også se Christian Eriksens kone komme ind på banen.

BBC har tidligere beklaget og forklaret det med, at billederne var kontrolleret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Og at BBC, så snart kampen blev suspenderet, fjernede billederne hurtigst muligt.

»Vi undskylder over for alle, der er blevet stødt af de billeder, vi har sendt«, skriver BBC på sin hjemmeside.

BBC-vært og tidligere fodboldspiller Gary Lineker har tidligere beskrevet det som »det sværeste, mest foruroligende og mest følelsesladede«, han har været med til at dække i sine 25 år som på tv. Også han har tidligere undskyldt på Twitter.

Labours leder, Keir Starmer, kommentator og tidligere fodboldspiller Ian Wright og den tidligere britiske sværvægtsbokser Frank Bruno var blandt de briter, der mente, at BBC skulle have klippet væk fra stadion tidligere, skriver BBC.

Herhjemme fik også Viaplay kritik af, at Tv3 og Viaplay viste billederne af Christian Eriksen på plænen. Også her lød forklaringen, at man benyttede sig at Uefa’s officielle feed.