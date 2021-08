85 år: Hun blev kendt som Maude, men egentlig skulle hun have spillet Elisabeth

Malene Schwartz er verdensberømt i Danmark, fordi hun medvirkede i ’Matador’ (1978-81). Uanset hvor stor en karriere en ’Matador’-skuespiller i øvrigt har haft, er der, hvad folkelig gennemslagskraft angår, ikke noget, der kan måle sig med at have været med i den uforlignelige tv-serie.

Havde det stået til Lise Nørgaard, skulle Malene Schwartz i øvrigt slet ikke have spillet Maude Varnæs – den snobbede, forkælede og sarte bankdirektørfrue, der efterhånden viser sig at have ben i sin fine opstoppernæse. Hun havde derimod Helle Virkner i tankerne, mens hun forestillede sig, at Malene Schwartz skulle spille Elisabeth Friis. Som bekendt blev det lige omvendt, og det var Erik Ballings fortjeneste. Han var en mester i at caste og yndede at sætte sine skuespillere til at spille andre typer end dem, de var privat.

Men Malene Schwartz er meget mere end Maude, og hun har både før og efter ’Matador’ haft en imponerende karriere. I årene efter ’Matador’ har hun dog primært været teaterleder. Først var hun sammen med Lone Hertz på Bristol Teatret 1980-82 og Aveny Teatret 1982-84 og siden alene på Aveny Teatret 1984-92, Aalborg Teater 1994-2001 og Folketeatret 2005-07.