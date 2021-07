For 50 år siden blev verden velsignet med en af alle tiders mest røvsparkende liveoptagelser

I august 1971, altså for nærmest præcis et halvt århundrede siden, udgav det engelske rockband The Who det album, der i manges øjne er deres magnum opus og dertil en af historiens allerbedste lp’er: ’Who’s Next’. Pladen fulgte i kølvandet på rockoperaen ’Tommy’ og en af alle tiders mest røvsparkende liveoptagelser, ’The Who Live at Leeds’. Og orkestrets chefideolog og sangskriver, Pete Townshend, mente, at man skulle forfølge de operatiske og konceptuelle bestræbelser yderligere, hvorfor han var gået i gang med et nyt rock’n’roll-narrativ, der havde arbejdstitlen ’Life House’.

Det havde flittige Townshend gået og hygget sig med i sit hjemmestudie, mens de øvrige havde hygget sig med andre ting: Bassisten John Entwhistle havde fiflet med soloting, sangeren Roger Daltrey havde restitueret sig på sit nyindkøbte manor house i Sussex, og trommeslageren Keith Moon gav den gas med sprut og stoffer i en selv for rockstjerner sjælden grad.

Men bandmedlemmerne var ikke vilde med konceptet, der ifølge Townshend som en slags Gesamtkunstwerk skulle reflektere over relationen mellem kunstneren og dennes publikum. De ville hellere bare spille rock og beruse sig, og de interne skænderier antog et sådant omfang, at Pete Townshend til sidst gik mentalt ned med flaget, kritiseret sønder og sammen af sine musikalske bedstevenner.