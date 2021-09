En dag indså jeg, at der var sket noget afgørende stort inden for billedbøger

Danske billedbøger har nået et niveau, hvor alle døre står åbne. Billedbøger, tænker du, det er da noget for børn! Nej, det er det ikke mere. Billedbøger er også for børn. Og for alle andre mennesker.

Helt nye versioner af den klassiske bog med billeder på højre side og en let oplæselig tekst på venstre side stormer frem. Noget af det mest intime og rædselsvækkende bliver nu fortalt i store billeder og små bogstaver. Det er et medie i takt med tiden. Engang hed det ’allealdresbøger’. Nu hedder det blot ’menneskebøger’.