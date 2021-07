Filmhøjskolen får ikke kun en ny forstander – men et forstanderpar

Efter et turbulent og skandaleramt år har European Film College (EFC) i Ebeltoft nu fundet en ny forstander til skolen, skriver EFC i en pressemeddelelse.

Det er Nikolaj Davidsen der overtager tøjlerne som ny forstander, og han får Åsa Mossberg som viceforstander.

»Vi glæder os til at blive en del af EFC og sammen med resten af holdet på skolen skrive et nyt og forhåbentlig langt kapitel i skolens historie. Vi vil fokusere på samarbejde, entusiasme og lysten til film – i rammerne af en dansk højskoletradition, som indbefatter morgensamlinger, fællessang, debat og en evig undren over, hvad et menneskeliv er for en størrelse«, udtaler forstanderparret i