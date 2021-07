Enhjørningehulen i Harzen gemte på helt unik knoglekunst

Arkæologi. Det er muligvis verdens første kunstværk, som en gruppe forskere har fundet i en hule i Harzen. Nemlig en lille fodknogle af en uddød kæmpehjort, Megaloceros giganteus, med 10 udskårne linjer i et stramt minimalistisk udtryk.

I en artikel, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Ecology and Evolution, rapporterer et internationalt forskerhold, at en kulstofdatering viser, at udskæringen på knoglen, der er på størrelse med en skakbrik, er mindst 51.000 år gammel. Det betyder, at knoglens linjer blev tilføjet, mindst 1.000 år før moderne mennesker ankom til regionen.