En af verdens største popstjerner sagsøges for at dele foto af sig selv på Instagram

En af verdens største popstjerner, den engelskalbanske sangerinde og model Dua Lipa, er blevet sagsøgt for at dele et paparazzofoto af sig selv på Instagram. Det skriver BBC.

Sangeren og modellen blev i februar 2019 fotograferet i en kø i en lufthavn, og hun delte fire dage senere billedet med sine (i skrivende stund næsten 69 millioner) følgere på Instagram – vel at mærke uden paparazzofotografens tilladelse.

Det har nu fået fotobureauet Integral Images, der ejer rettighederne til billedet, til at søge om erstatning på knap 1 million danske kroner, fordi bureauet mener, at Dua Lipa bruger Instagram – og dermed fotoet – som markedsføringsredskab.

Bureauet vil have sangeren i retten, og det vil også have, at hun betaler sagens omkostninger.

Billedet, som Dua Lipa nu har fjernet fra Instagram, viser popstjernen stående i den føromtalte lufthavnskø med sin flybillet i hånden og en kæmpestor hat på hovedet.

»Mit liv kommer til at foregå under store bløde hatte, indtil jeg giver besked om andet«, stod der i den ledsagende tekst.

Dua Lipa gav koncert på Roskilde Festivals Orange Scene i 2018. Foto: Thomas Borberg

Også stjerner som Jennifer Lopez, 50 Cent og Khloé Kardashian har måttet notere, at de ikke nødvendigvis har ret til at poste visse billeder af sig selv på de sociale medier.

Paparazziernes fotobureauer har nemlig i de seneste år kørt sager flere mod kendte, der har delt denne slags billeder, fordi de mener, at det begrænser både fotografernes og bureauernes muligheder for at tjene penge.

I 2019 blev Jennifer Lopez sagsøgt af Splashy News Ad Picture Agency for at poste et foto af sig selv og sin daværende kæreste, baseballspilleren Alex Rodriguez, på Instagram. Bureauet trak dog senere søgsmålet tilbage.

Også sanger Ariana Grande og den canadiske popstjerne Justin Bieber indgik i 2019 forlig i lignende sager med paparazzofotografen Robert Barbera.