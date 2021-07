Satirevært var egentlig på sommerferie, men han var NØDT til at tale om John Dillermand

Det danske børneprogram om den rød-hvidstribede mand med verdens længste diller, ’John Dillermand’, får endnu en gang opmærksomhed i udlandet.

Denne gang er det den engelske eksilkomiker fra det amerikanske satireshow ’Last Week Tonight’, John Oliver, der på YouTube giver sit besyv med om børneprogrammet. Og han er i ekstase over programmets genialitet.

Faktisk synes han, programmet er så godt, at han var nødt til at udgive en video om det, på trods af at han er på sommerferie netop nu.

»Det er væsentligt mere fantasifuldt, end hvad vi kalder børne-tv«, siger han og sammenligner ’John Dillermand’ med amerikanske børneprogrammer som ’Paw Patrol’ og ’Peter Pedal’.

»Ingen af de programmer når ’John Dillermand’ til sokkeholderne’«, udbryder han.

Tv-serien ’John Dillermand’, der fik premiere i år på Ramasjang, handler om en voksen mand med et barnligt sind, hvis penis er verdens længste. Så lang, at han kan bruge den til at lufte hunde med, til at gå på line på og endda pynte et juletræ med den, så den bliver én meget lang guirlande.

Men længden på hans dillermand kan også give John problemer, og først når han vælger at stå ved sine fejl, kan han vende situationerne og blive hele byens helt.

I januar var der ingen tvivl: Kastede man et blik i de internationale medier, havde ’John Dillermand’ fået et verdensomspændende gennembrud.

I Danmark blev der løftet et par øjenbryn, når manden med huen og overskægget svingede sit lange, stribede lem. Men ikke i samme grad som udlandet, som var væsentligt mere kritiske over for den veludrustede John.

John Oliver siger i sin YouTube-video, at Danmark er længere fremme end eksempelvis USA med at udtrykke seksualitet og afseksualisere kroppen.

»Det er ikke unormalt i Danmark. De danske børneprogrammer belyser ofte emner, som andre lande aldrig kunne finde på. Emner, som USA betragter som forbudte for børn«, siger John Oliver

Begejstringen fra John Oliver når nye højder, når han sætter temasangen på, for udover at være glimrende og fængende musik, som han siger, så er teksten »fantastisk og inderlig«.

Men den største grund til, at børneprogrammet giver genklang hos John Oliver er, at også han har en 7 meter lang animeret diller, siger han i indslaget, mens en animeret penis snor sig ved siden af ham med samme tøj og briller på som John Olivers. En diller, han i øvrigt kalder Hugh Grant, fordi den er »britisk, gammel og kan være ubehagelig at arbejde sammen med«.