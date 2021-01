Hvad mener målgruppen egentlig om DR's omdiskuterede serie 'John Dillermand'?

Mange voksne har i denne uge haft en mening om DR’s nye børneserie ’John Dillermand’, der handler om en voksen mand, som ikke kan styre sin utroligt lange penis.

Ramasjang-serien, der fik premiere 2. januar, har både begejstret forældre, som mener, den er befriende, og forarget andre, der finder den klam, upassende og under lavmålet.

Serien landede da også midt i efterdønningerne af #MeToos anden bølge, hvor danskerne har diskuteret, om nogle mænd overskrider andres grænser med deres diller. Derfor kan børnepsykolog Erla Heinesen Højsted godt forstå, at en børneserie om en fyr, der har svært ved at holde sin tissemand nede i bukserne, »skiller vandene«.

»Den prikker til en masse af os voksnes forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Men det er os, der lægger en betydning ned over en tissemand, som for børnene er noget normalt og naturligt«, sagde hun til Politiken mandag.

Det oprindelige formål med serien var heller ikke at forarge, men at få målgruppen på fire-otte år til at grine. Og lære dem, at det er okay at være anderledes, hvis man står ved sig selv, sagde Ramasjang-redaktør Niels Lindberg til DR i et forsvar for serien, der også har skabt overskrifter i Argentina, Norge og England.