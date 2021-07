Når ofre pleaser gerningsmanden: Jeg spurgte, om vi kunne aftale, at jeg gav ham et blowjob, og at han så ville gå. Det gik han med til

Fakta

Her kan du søge hjælp

Hvis du er blevet udsat for et overgreb, kan du søge hjælpe på Center for Voldtægtofre, der findes på flere hospitaler rundt om i landet. Everyday Sexism Project Danmark har lavet en liste over centrene.

Derudover tilbyder Joan Søstrene og Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb (LMSO) hjælp til ofre for seksualiserede overgreb.

Organisationen Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) tilbyder rådgivning, socialrådgivning og psykologbehandling, for personer over 18 år, der har været udsat for incest eller andre seksualiserede overgreb i barndommen.

Kilde: Everyday Sexism Project Danmark

Vis mere