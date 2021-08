Hvor meget kan vi stole på et fotografi? To fotografer lader fortolkningen være op til beskueren

Vi kan lige så godt få det på plads med det samme, selv om det ikke står nogen steder på udstillingen ’Fortiden foran mig’: For knap to år siden mistede Astrid Kruse Jensen (f. 1975) sin mand og børnenes far.

Det er ingen hemmelighed, men nævnes heller ikke direkte i Fotografisk Center, hvor man i stedet ønsker, at fotografierne skal stå åbne for andre fortolkninger. Spørgsmålet er bare, om der findes andre? Eller i det mindste om andre tolkninger ville give (lige så meget) mening?

Selv ville jeg føle mig en smule forkert tilpas, hvis jeg havde set hele udstillingen igennem i den tro, at det handlede om en mere almindelig version af ulykkelig kærlighed, for så på et senere tidspunkt at opdage, hvad der i virkeligheden ligger bag.