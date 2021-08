Jeg giftede mig ind i en adelig familie. Det tog mig mange år at forstå alle dens særheder

En sommermorgen står jeg og lægger viskestykker sammen. Stribede, ternede og indimellem nogle tyndslidte hvide med navnetræk i fladsting. Flere af dem har lapper og stopninger, og da jeg første gang stod med dem i hænderne for mange år siden, undrede det mig, at en husholdning som min svigerfamilies ikke havde kasseret dem for længst.

Det har taget mig mange år at prøve at forstå. Ikke bare denne indædte påholdenhed, men også alle de andre særheder, der følger med at have et navn, noget jord og en familiehistorie, der kan slås op i bøgerne.

Som datter af en historielærer vidste jeg, at det i junigrundloven af 1849 står, at »enhver i Lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret er afskaffet«, og som barn af middelklassen havde jeg lært, at PH-lampen er et statussymbol, og at ingen er født finere end andre.