YouTube i skarp konkurrence med TikTok: Vil uddele 100 millioner dollars til »originale« videoskabere

De korte videoformater hitter, og det er netgiganten YouTube opmærksom på. I slutningen af 2020 lancerede de Youtube Shorts i Indien, hvor TikTok er forbudt. Siden er videoformatet blevet spredt til resten af verden.

Nu er der en belønning klar til de youtubere, der har størst succes med at skabe originalt indhold, der får mange visninger. Ifølge The Verge har virksomheden afsat 100 millioner dollars til at betale videoskaberne. Den enkelte youtuber har mulighed for at tjene op til 10.000 dollars om måneden svarende til omkring 60.000 danske kroner.