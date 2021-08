Hendes mandlige kollegaer fik markant mere i løn, men da Lotte Andersen ville genforhandle, blev hun afvist

Benhård kamp om få roller er med til at holde kvindelige skuespilleres løn nede og gøre den tabubelagt, mener organisationen Women in Film and Television. Selv om åbenhed ofte har negative konsekvenser, står Lotte Andersen nu frem og fortæller om at blive dårligere betalt end sine mandlige kolleger.