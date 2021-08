En Snickers-reklame har forarget internettet. Nu trækkes den tilbage

Virksomheden bag chokoladebaren Snickers, Mars Inc., trækker en kontroversiel tv-reklame tilbage efter massive anklager om homofobi.

I den 20 sekunder lange tv-reklame sidder den spanske influencer Aless Gibaja med en ven på en strandbar. Han er iført stram lyserød T-shirt og store lyserøde solbriller. Han bestiller en »sexet appelsinjuice med vitamin A, B og C« og sender tjeneren et luftkys.

Tjeneren tilbyder ham med et forvirret blik en Snickers-is. Da den spanske influencer tager den første bid, bliver han pludselig til en mand med fuldskæg og en mørkere stemme.

»Bedre?«, spørger vennen.

»Bedre«, svarer manden med fuldskægget, og det – for mange velkendte – Snickers-slogan ’Du er ikke dig selv, når du er sulten’ kommer frem på skærmen.

Reklamen er i den forgangne uge gået viralt og er blevet mødt med den kritik, at brandet fornærmer homoseksuelle, og med opfordring til boykot. Det fik torsdag brandet til at trække reklamen tilbage og undskylde for de mulige misforståelsen, den måtte have forsaget, skriver BBC.

Snickers lægger sig fladt ned

Reklamen har fået kritikken til at rulle på de sociale medier.

Den spanske ligestillingsminister, Irene Montero, skriver på sin Twitter-profil, at hun undrer sig over, hvem der mon ser det som en god idé at bruge homofobi som forretningsstrategi.

»Vores samfund er mangfoldigt og tolerant. Forhåbentlig vil de, der har magten til at træffe beslutninger om, hvad vi ser og hører i reklamer og tv-shows, også lære at være det«, skriver ministeren.