Museumschef kalder Afghanistan-udstillingen for en kronjuvel. Journalisten kalder den perspektivløs

To danske soldater blev sårede i Helmand i for 10 år siden, da de blev ramt af en vejsidebombe. Køretøjet er udstillingens midtpunkt. Journalist Jacob Svendsen spørger, hvorfor museet ikke udstiller køretøjet efter en vejsidebombe, der tog livet af to danske soldater samme år. Men der er hensyn at tage, siger museumslederen.