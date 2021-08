Robin springer ud i ny Batman-tegneserie

Han har været Batmans trofaste sidekick i mere end 80 år. Fra de første tegneserier til 1960’ernes tv-serie og de store hollywoodfilmatiseringer. Og i flere årtier har folk diskuteret hans seksualitet.

Nu springer Robin ud som LGBTI+-person og går på date med en mand i en ny tegneserie fra DC Comics.

Det skriver The Guardian.

I den seneste udgave af ’Batman: Urban Legends’ optræder Robin som figuren Tim Drake, der ifølge The Guardian takker ja til en date med vennen Bernard, efter at han har reddet ham fra en skurk.

»Har du nogensinde haft en åbenbaring«, spørger Tim Drake i serien og fortsætter:

»Det er, som om der er noget ude i æteren, der har drillet dig. Som om du ved, at du skal være på samme bølgelængde som din hjerne, men at ikke alt giver mening. Folk bliver ved med at spørge, hvad jeg vil, men jeg har ikke fattet det. Uanset hvad det var. Det føltes altid lige uden for rækkevidde. Indtil nu. Indtil lige nu«.

100 procent ægte følelser

Tim Drake har tidligere været på date med den kvindelige superhelt Spoiler, som er et alias for karateren Stephanie Brown, der også har indtaget rollen som Robin. Meghan Fitzmartin, som har skrevet den nye udgave af ’Batman: Urban Legends’, har fortalt gamingsitet Polygon, at hun ikke ville sætte et mærkat på Tim Drakes seksualitet.

»Hans følelser for Stephanie har været og er 100 procent ægte, og det samme gælder hans følelser for Bernard. Men Tim er stadig ved at finde ud af, hvem han er. Jeg tror ikke, at han har sproget til det hele«, siger Meghan Fitzmartin.

Karakteren Robin har gennem årene optrådt i forskellige inkarnationer, og ifølge DC Comics har figuren ofte været genstand for en queertolkning.

»Hvis du er medlem af DC’s store queermiljø, så forstår du allerede, hvorfor det her er en meget vigtig begivenhed. Ja, du har sikkert ventet på et øjeblik som dette i meget lang tid«, skriver DC Comics i en blog på deres hjemmeside.

Ifølge The Guardian er Robin den seneste i en række af superhelte, som er blevet skrevet som LGBTI+-personer, blandt andre Batwoman, Harley Quinn og Marvels Captain America.