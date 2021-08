Britney Spears efterforskes for vold mod kvindelig ansat

Bare en uge efter at Britney Spears fik et årelangt ønske opfyldt med nyheden om, at hendes far trækker sig som hendes værge, er sangerinden havnet i nye problemer.

Således efterforskes popstjernen lige nu for en mindre voldsforseelse, efter at en ansat i hendes hjem har hævdet, at hun blev slået af sangerinden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge det lokale sherifkontor i amtet Ventura County blev betjente sendt til Britney Spears’ hjem i det sydlige Californien mandag aften lokal tid, da den ansatte anmeldte episoden.

Ingen meldes at være kommet til skade.

Betjentenes rapporter vil nu blive overdraget til anklagere, der skal tage stilling til, om der skal køres en sag. Det oplyser sherifkontoret i Ventura County ifølge AP uden at give yderligere detaljer.

Spears’ advokat Matthew Rosengart kalder i en e-mail efterforskningen for ’overdreven sensationalistisk tabloidstof’.

»Det er intet mere end en fabrikeret, ’han sagde, hun sagde’, historie omhandlende en mobiltelefon, hvor ingen på nogen måde blev slået eller kom til skade«, skriver han ifølge AP.

»Alle kan komme med en beskyldning, men denne sag burde være blevet lukket med det samme.

39-årige Britney Spears ansatte i sidste måned Matthew Rosengart i et forsøg på at få mere kontrol over sit liv efter at have være underlagt et værgemål i 13 år.

På grund af værgemålet har sangerinden blandt andet ikke kontrol over sin egen formue, og hun har tidligere beskrevet hendes situation som ’misbrug’.

Rosengart har gjort det til en prioritet at få fjernet Spears’ far, Jamie Spears, som værge for sin datters formue.

Jamie Spears sagde i et retsdokument indgivet i sidste uge, at han planlægger at trække sig som værge for sin datter og hjælpe med at forberede en overgang til en ny værge.

Han gav dog ikke nogen tidslinje for, hvornår dette vil ske.

ritzau