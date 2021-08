Felix Thorsen Katzenelson: Det kan godt være, I var de gode, men lige nu står I i vejen

Der er mange øjeblikke i HBO-serien ’The White Lotus’, man kunne hidse sig op over. De fleste af både personerne og situationerne er til at rive sig i håret over. Handlingen udspiller sig på luksushotellet, der bærer seriens navn, og her indlogerer en gruppe frygtelige, og frygteligt rige, mennesker sig.

De fleste af gæsterne er lige så hvide som lotussen på hotellets logo. Serien har med sine seks afsnit allerede gået sin sejrsgang, også her i avisen. Og mellem spandevis af konflikter mellem hudfarver, ansættelsesforhold, klassemarkører og køn finder der også et generationsopgør sted.

Familien Mossbacher, anført af moren Nicole, holder ferie sammen, de har brug for en ryste-sammen-tur. Med sig under armene har hun manden Mark, sønnen Quinn, datteren Olivia og dennes ven Paula. De to sidstnævnte er collegestuderende, har teoribøger med i bagagen, og de himler med øjnene, stort set hver gang nogle af de voksne siger noget. De er simpelthen det, man på moderne dansk ville kalde ’woke’.