Forfatteren til 'Alfons Åberg'-bøgerne er død

Den svenske forfatter og illustrator Gunilla Bergström, er død, 79 år gammel.

Hun kendes især for billedbøgerne om Alfons Åberg.

Foto: Lærke Posselt Den svenske forfatter Gunilla Bergström er mest kendt for sine børnebøger om figuren Alfons Åberg.

Den svenske forfatter Gunilla Bergström er mest kendt for sine børnebøger om figuren Alfons Åberg. Foto: Lærke Posselt

»Det er med stor sorg, vi meddeler, at forfatteren og illustratoren Gunilla Bergström er død«, hedder det i en meddelelse fra forlaget Bok-Makaren AB, ifølge SVT.

Forfatteren sov ind i sit hjem efter længere tids sygdom, oplyser SVT.

Gunilla Bergström voksede op i Gøteborg, hvor hun læste til journalist. Hun arbejdede på aviserne Aftonbladet og Dagens Nyheter, inden hun debuterede som forfatter med bogen ’Mias far flytter’ i 1971.

Året efter udgav hun ’Godnat, Alfons Åberg’, som blev den første af i alt 26 bøger i den verdenskendte serie om Alfons og hans piberygende og avislæsende far. Bogen fortæller om faren, der kæmper så hårdt for at få sønnen til at sove, at han til sidst falder udmattet om på gulvet.

»Hun var et geni. Jeg har aldrig mødt en person, som var så uhørt skarp og stensikker sprogligt«, siger Sofia Hahr, Gunilla Bergströms forlægger siden 2009, til SVT.