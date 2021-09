Vi ligner en forkælet flok, der føler sig berettiget til det meste

Hvad sker der for deres lapsede tøj? Hvorfor gider de at se på andre mennesker spille computer online? Hvorfor tager de ikke deres høretelefoner ud, når de er sammen med deres venner? Jeg kan dagligt undres over Generation Z og deres adfærd, sådan som man skal, når man selv er ved at vokse fra ungdommen.

Men én ting beundrer jeg dem for, og det er deres oprør. Generation Z udfordrer de gældende strukturer og har indset, at de hænger på den med klimaet, som vi andre har syltet igen og igen.

Hvor bliver ungdomsoprøret af, spurgte babyboomerne, da vi fejrede 50-året for studenteroprøret. Jeg tror, at generationen, der skal tage det, endelig er ved at komme til orde. De er vokset op i en verden efter finanskrisen. Efter 11. september. Efter it-boblen brast. De ved godt, vi er på røven. At de ikke får et bedre, rigere liv end deres forældre, og at der måske kun er rester tilbage i livets buffet, når deres børn bliver voksne.