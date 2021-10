Søren Sætter-Lassen siger forrygende farvel til Det Kgl. Teater

Oven på et par år med corona, generel smitteangst og sygdomsfatigue virker det helt perfekt prioriteret at spille Molières ’Den indbildt syge’ fra 1673 på Det Kongelige Teater – en komedie om den stakkels hypokonder Argan, hvis identitet som syg giver ham liv og noget at leve for.

Ja, stykket føltes vel nærmest helt ufrivilligt moderne på Skuespilhusets Store Scene, og helt ubetaleligt var det, da Søren Sætter-Lassen i hovedrollen som den raske syge nægtede at give hånd til en af sine mange læger. Her var Molière lige pludselig en komisk håndsrækning ind i det 21. århundrede.