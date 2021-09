Belgiske læger ordinerer museumsbesøg mod coronastress

Som et tre måneder langt forsøg vil læger ved et af Bruxelles’ største hospitaler begynde at ordinere kultur på recept.

Nærmere bestemt skal stressramte patienter have adgang til at komme gratis på museum.

Det skriver The Guardian.

Pilotprojektet skal undersøge, om det kan have en gavnlig effekt på patienter, der lider af stress og udbrændthed efter de seneste års nedlukninger. Efter de tre måneders prøveperiode vil forskere ved hospitalet Brugmann udgive en videnskabelig artikel om deres erfaringer med projektet.

Til den belgiske avis L’Echo siger kulturborgmester i Bruxelles Delphine Houba, at projektet er inspireret af en lignende ordning i provinsen Québec i Canada, hvor læger kan skrive recept på op til 50 gratis museumsbesøg om året for stressramte.

Besøg kloakkerne

Fem museer er med i pilotprojektet. De dækker alt fra moderne kunst til mode og kulturhistorie og et museum, der befinder sig i kloakkerne under byen.

»Det har før været bevist, at kunst kan have en gavnlig effekt på helbredet, både mentalt og fysisk«, siger Houba til L’Echo ifølge The Guardian.

Hun siger videre, at hvis projektet bliver en succes, håber hun, at flere museer vil tilslutte sig ordningen for at hjælpe de stressramte i samfundet.