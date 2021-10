DR-bossen har iværksat en radikal omlægning, men hvem bestemmer?

Selv om jeg har et nært og nostalgisk forhold til fjernsyn, ser jeg sjældent flow-tv længere. Min mand og jeg skiftes til at tænde og slukke for TV 2 News om morgenen. Det er mig, som slukker. Om aftenen tænder jeg indimellem for ’Deadline’ på DR 2, mens jeg børster tænder, hvilket tandpastapletterne på min pyjamas vidner om.

Det hænder, at jeg indtager en nyhedsudsendelse på DR1 eller TV 2. Men selv folketingsvalg har jeg ikke helt tålmodighed til at flyde igennem foran husalteret, som det hed i gamle dage. Radio hører jeg kun i bilen. Resten af de programmer, jeg gerne vil se eller høre, streamer jeg.